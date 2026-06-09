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Белорусский защитник Кристиан Хенкель подписал контракт с московским «Динамо»

Белорусский защитник Кристиан Хенкель подписал контракт с московским «Динамо»
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Кристиан Хенкель подписал контракт с московским «Динамо». Белорусский защитник заключил однолетнее соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Хенкель — воспитанник минской школы «Юность». В КХЛ защитник выступал за минское «Динамо», «Ак Барс» и «Барыс». В 2019 году принял участие в Матче звёзд КХЛ, а в составе казанского клуба стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. Всего в КХЛ на счету Хенкеля 562 матча и 78 (18+60) очков. В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист принял участие в 60 встречах за минское «Динамо» и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на счету Хенкеля две игры без результативных действий.

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