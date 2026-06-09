Агент Шипачёва объяснил, почему игрок сделал выбор в пользу «Салавата Юлаева»

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего Вадима Шипачёва, объяснил, почему игрок сделал выбор в пользу «Салавата Юлаева».

«Самое главное, что в «Салавате Юлаеве» было большое желание в приглашении Вадима как со стороны самого клуба, так и со стороны главного тренера команды Виктора Козлова, который хотел видеть Шипачёва в составе. Вадим с удовольствием принял предложение уфимцев», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при показателе полезности «+213».