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Агент Шипачёва рассказал, почему рекордсмен КХЛ покинул минское «Динамо»

Агент Шипачёва рассказал, почему рекордсмен КХЛ покинул минское «Динамо»
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Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего Вадима Шипачёва, рассказал, почему рекордсмен КХЛ покинул минское «Динамо». Напомним, форвард пополнил состав «Салавата Юлаева».

«Что касается минского «Динамо», от этого клуба предложений о продлении контракта с Вадимом Шипачёвым не поступало. Вадим покинул «Динамо» в качестве неограниченно свободного агента», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, Шипачёв является рекордсменом КХЛ по сыгранным матчам (1134), набранным очкам (1027) и голевым передачам (706). В составе сборной России форвард становился олимпийским чемпионом (2018), серебряным призёром Олимпиады (2022) и чемпионом мира (2014).

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