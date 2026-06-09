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«На двоих нам всего лишь 79 лет». Панин — о переходе Шипачёва в «Салават Юлаев»

«На двоих нам всего лишь 79 лет». Панин — о переходе Шипачёва в «Салават Юлаев»
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин опубликовал совместную фотографию с форвардом Вадимом Шипачёвым на своей странице в социальной сети и написал: «Теперь вместе будем играть! На двоих нам всего лишь 79 лет. Попылим».

Фото: Телеграм-канал Григория Панина

Напомним, сегодня, 9 июня, уфимский клуб объявил о переходе Вадима Шипачёва в команду. Соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при показателе полезности «+213».

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