«На двоих нам всего лишь 79 лет». Панин — о переходе Шипачёва в «Салават Юлаев»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин опубликовал совместную фотографию с форвардом Вадимом Шипачёвым на своей странице в социальной сети и написал: «Теперь вместе будем играть! На двоих нам всего лишь 79 лет. Попылим».

Фото: Телеграм-канал Григория Панина

Напомним, сегодня, 9 июня, уфимский клуб объявил о переходе Вадима Шипачёва в команду. Соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при показателе полезности «+213».