«Локомотив» повторил контрактное предложение «Торпедо» нападающему Александру Волкову. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, нижегородский клуб сделал контрактное предложение 6 июня 2026.

Отметим, форвард находится в статусе ограниченно свободного агента (ОСА). Хоккеисты со статусом ОСА имеют право принимать предложения от сторонних команд до 20 июня включительно.

Отметим, 23-летний нападающий в минувшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги провёл 39 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков. Всего на его счету в КХЛ 116 матчей и 30 (13+17) очков.