КХЛ представила изменения в правилах на сезон-2026/2027

Континентальная хоккейная лига представила изменения в правилах на сезон-2026/2027.

«В сезоне-2026/2027 Фонбет Чемпионата КХЛ будут внесены изменения в правилах – они направлены на повышение зрелищности и сокращение количества пауз во время матчей.

Начиная с сезона-2026/2027 игра не будет останавливаться, если игрок отдаёт пас рукой на своей половине площадки, а партнёр завладевает шайбой на своей половине поля до красной линии. Место передачи и приёма определяет, в какой зоне находится шайба (правило 79).

Изменено правило 63 «Задержка игры» (выброс шайбы за пределы площадки) – теперь арбитры могут самостоятельно инициировать видеопросмотр для определения факта нарушения.

Два изменения в правилах касаются видеопросмотров. В ходе просмотра игры высоко поднятой клюшкой или на предмет наложения большого штрафа судьи могут оценивать эпизод на предмет симуляции пострадавшего игрока (правило 64). Также скорректировано правило 37 – теперь при просмотре на предмет пересечения шайбой линии ворот Центр видеоанализа будет одновременно с пересечением оценивать степень воздействия на вратаря и определять, была ли блокировка. Ранее для этого требовался отдельный тренерский запрос – это изменение призвано сократить количество пауз во время матчей.

Согласно изменённому правилу 67, игрокам запрещено зажимать шайбу в перчатке – они могут играть по шайбе только открытой ладонью. Если игрок, потерявший шлем, подобрал его, надел и после этого продолжил игру, малый штраф не будет накладываться (правило 9)», — сказано в сообщении КХЛ.