«Нефтехимик» завершил спортивное сотрудничество с ХК «Ижсталь» (г. Ижевск). Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

«Выражаем искреннюю благодарность ижевскому клубу за плодотворную совместную работу и значительный вклад в развитие наших игроков.

За годы сотрудничества мы смогли выстроить эффективную систему взаимодействия, которая принесла реальные результаты для обеих сторон.

Так, двое талантливых хоккеистов «Ижстали» — вратарь Филипп Долганов и нападающий Григорий Селезнёв стали яркими игроками основного состава ХК «Нефтехимик». Многие молодые хоккеисты из системы нашего клуба получили бесценный игровой опыт, выступая за «Ижсталь», внесли большой вклад в успехи команды. Регулярная практика в матчах ВХЛ позволила им адаптироваться к взрослому хоккею, вырасти в профессиональном плане и сделать важный шаг на пути к КХЛ.

Сотрудничество с «Ижсталью» стало важной вехой в стратегии развития хоккейной вертикали «Нефтехимика». Совместная работа клубов разных уровней — это эффективный путь к воспитанию сильных, конкурентоспособных игроков для российского хоккея.

От имени ХК «Нефтехимик» благодарю руководство ХК «Ижсталь» и лично исполнительного директора Евгения Михайловича Лойфермана, тренерский штаб за профессионализм, поддержку и совместную работу. Желаем вам крепкого здоровья, новых ярких побед, талантливых воспитанников и неиссякаемой поддержки верных болельщиков!» — сказано в заявлении генерального директора ХК «Нефтехимик» Игоря Ларионова.