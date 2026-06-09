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«Рад стать частью команды и организации» Вадим Шипачёв — о переходе в «Салават Юлаев»

«Рад стать частью команды и организации» Вадим Шипачёв — о переходе в «Салават Юлаев»
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Нападающий Вадим Шипачёв прокомментировал свой переход в «Салават Юлаев» и поделился ожиданиями от игры за уфимский клуб.

– Вадим, добро пожаловать в «Салават Юлаев»!
– Привет, Уфа! Рад стать частью команды и организации. Каждый раз, когда приезжал на «Уфа-Арену», чувствовал мощную поддержку болельщиков. Надеюсь, теперь эта энергетика будет помогать и мне.

– Насколько быстро решились на подписание контракта с юлаевцами?
– Сначала я ждал предложения от минского «Динамо», но конкретики не было. После у меня уже было общение с менеджментом «Салавата Юлаева». Также пообщался с главным тренером Виктором Николаевичем Козловым – обсудили игровые моменты, мою роль и какую пользу могу принести клубу, мне этот разговор очень понравился. Так что решение о подписании контракта с «Салаватом» далось легко.

– С кем-то из ребят, кто выступает в Уфе, хорошо знакомы?
– Мы играли за московское «Динамо» вместе Владиславом Ефремовым, который уже долго выступает за «Салават». Конечно же, Григорий Панин – легенда КХЛ! А так я играл против многих парней, кто в составе. В Уфе достаточно талантливой молодёжи и крепкие иностранные игроки – команда боевая.

– «Салават Юлаев», как и минское «Динамо», делает акцент на быстрые атаки. Можно ли сказать, что с адаптацией к стилю не будет сложностей?
– Потребуется небольшое время на предсезонке, чтобы познакомиться с ребятами поближе, наиграть состав и взаимосвязи.

– Вы один из самых опытных игроков КХЛ, а в Уфе сейчас весьма молодая команда. Готовы к роли играющего наставника?
– Да, я буду только рад помогать молодым игрокам! Понятно, что есть тренерский штаб, который определяет основные рабочие ситуации, но всегда важно, когда опытный игрок подскажет те или иные моменты. В этой роли я уже был – мы много общались в быту и в наших поездках с Бориковым, Липским, Морозом и Пинчуком.

– У вас за время карьеры множество трофеев, личных наград и невероятных рекордов. Откуда удаётся брать новую мотивацию с каждым сезоном?
– Я просто люблю играть в хоккей. Наслаждаюсь игрой, а мотивация приходит сама собой. Всегда хочется забивать голы, отдавать передачи и испытывать радость от победы команды. Что может быть лучше? — цитирует Шипачёва пресс-служба «Салавата Юлаева».

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