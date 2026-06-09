«Без России это первенство двора». Кожевников — о чемпионате мира по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал недопуск России на чемпионат мира 2027 года. Ранее Международная федерация хоккея утвердила состав групп на ЧМ. Сборные России и Беларуси вновь пропустят турнир.

«Одно и то же происходит. Это страшная русофобия, и мы ничего не можем сделать. Надо продолжать работать, но пока нас не слушают и не хотят видеть на международной арене. Ведь чемпионат мира прошёл без нас. Это было болото, которое никому не понравилось. Без России это не чемпионат мира, а первенство двора», – цитирует Кожевникова Metaratings.

Турнир пройдёт в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города, Мангейм и Дюссельдорф.