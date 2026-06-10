Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс — Каролина Харрикейнз: текстовая трансляция четвертого матча финала Кубка Стэнли начнется в 3:00 мск

«Вегас» — «Каролина»: текстовая трансляция матча финала Кубка Стэнли начнётся в 3:00 мск
Комментарии

«Вегас Голден Найтс» встретится с «Каролиной Харрикейнз» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли. Четвёртая игра финальной серии пройдёт в ночь на 10 июня на домашней площадке «золотых рыцарей» и начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Вегаса».

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая игра между командами завершилась со счётом 5:4 в пользу «Вегаса», во второй сильнее оказались хоккеисты «Каролины» — 4:3 ОТ. Третий матч выиграл «Вегас» со счётом 5:4 во втором овертайме.

Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Каролина» одолела «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Вегас Голден Найтс», в свою очередь, на стадии полуфинала уверенно победил «Колорадо Эвеланш» — 4-0.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».

Материалы по теме
Сумасшедший финал НХЛ! «Каролина» вытащила безнадёжный матч и сравняла счёт в серии
Видео
Сумасшедший финал НХЛ! «Каролина» вытащила безнадёжный матч и сравняла счёт в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android