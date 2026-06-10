«Вегас» — «Каролина»: текстовая трансляция матча финала Кубка Стэнли начнётся в 3:00 мск

«Вегас Голден Найтс» встретится с «Каролиной Харрикейнз» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли. Четвёртая игра финальной серии пройдёт в ночь на 10 июня на домашней площадке «золотых рыцарей» и начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Вегаса».

Первая игра между командами завершилась со счётом 5:4 в пользу «Вегаса», во второй сильнее оказались хоккеисты «Каролины» — 4:3 ОТ. Третий матч выиграл «Вегас» со счётом 5:4 во втором овертайме.

Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Каролина» одолела «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Вегас Голден Найтс», в свою очередь, на стадии полуфинала уверенно победил «Колорадо Эвеланш» — 4-0.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».