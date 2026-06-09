Вадим Шипачёв рассказал, почему решить покинуть минское «Динамо»

Нападающий Вадим Шипачёв рассказал, почему решил покинуть минское «Динамо», за которое выступал два последних сезона. Форвард подписал контракт с «Салаватом Юлаевым».

– Вы сразу знали, что главный тренер Дмитрий Квартальнов уйдет, и как это повлияло на ваше решение?

– Мы два года провели в Минске с Дмитрием Вячеславовичем. Очень ему благодарен, как и руководству клуба в лице Дмитрия Юрьевича Баскова. Два года прошли хорошо, мне всё нравилось. Но потом я узнал, что Квартальнов уходит. Видимо, меняется курс клуба, в котором меня тоже не будет: мы не договорились по контракту.

Желаю удачи минскому «Динамо». Могу сказать только добрые слова болельщикам и руководству. Меня всё устраивало, но жизнь продолжается. Буду готовиться к новому сезону, чтобы порадовать своей игрой болельщиков «Салавата Юлаева», – цитирует Шипачёва «Матч ТВ».