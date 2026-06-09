ХК «Спартак» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ. Главным тренером по-прежнему остаётся Алексей Жамнов.

Также в тренерском штабе продолжат работу Евгений Перов и Сергей Климкович. Пополнили тренерский штаб «Спартака» Петерис Скудра и Евгений Корешков. Тренеры по физической подготовке Хассан Саид и Энтони Мур продолжат работу с командой.

53-летний Скудра известен в КХЛ по работе в тренерских штабах «Северстали» и «Сибири», а также в «Торпедо», «Тракторе» и рижском «Динамо» в качестве главного тренера. В последние годы Петерис Янович возглавлял клубы из Словакии и Эрсте Лиги, а также выигрывал чемпионат Казахстана и Кубок страны.

56-летний Корешков трижды становился обладателем Кубка Гагарина, работая в тренерских штабах «Металлурга» и ЦСКА, а в последние годы входил в тренерские штабы СКА и «Трактора». Также Евгений Геннадьевич успешно работал с молодёжной сборной России, став чемпионом, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира.