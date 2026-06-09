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Ротенберг рассказал о работе по возвращению российского хоккея на международную арену

Ротенберг рассказал о работе по возвращению российского хоккея на международную арену
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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о серьёзной работе по возвращению российского хоккея на международную арену. Ранее Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

«Юристы работают совместно с Министерством спорта, Олимпийским комитетом России, администрацией президента. Так что идёт очень серьёзная работа, чтобы вернуть наш хоккей как можно быстрее. Наши юристы провели большую работу, и решение о недопуске было официально аннулировано. Дальше они должны принять решение о допуске. Здесь шайба на их стороне. Все вопросы, которые касаются их компетенции, вы должны адресовать уже им», — цитирует Ротенберга «РИА Новости».

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