«Это хороший выбор». Каменский оценил приход Скудры и Корешкова в штаб «Спартака»

Советник президента «Спартака» Валерий Каменский заявил, что Петерис Скудра может помочь красно-белым в работе с вратарями и защитниками команды. Ранее Скудра и Евгений Корешков вошли в тренерский штаб «Спартака».

«Они и поиграли на высоком уровне, и поработали главными тренерами, знают хоккей. Поэтому я думаю, что они помогут команде. Петерис и с вратарями может поработать, и с защитниками, и команду психологически настроить. Я думаю, это хороший выбор.

В любой команде нужен такой человек, который может, как говорится, и кнутом, и пряником. Психология тут важна, иногда нужно будить народ, нужны люди, которые умеют это делать. И у Скудры огромный опыт и с вратарской точки зрения, и как у тренера, и как у человека, который много поиграл», — цитирует Каменского ТАСС.