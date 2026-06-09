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Капитан «Авангарда» Шарипзянов высказался о приходе Джоша Ливо в команду

Капитан «Авангарда» Шарипзянов высказался о приходе Джоша Ливо в команду
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о переходе нападающего Джоша Ливо в омскую команду.

«Человек, который забивает по 50 голов за сезон, не может нам не помочь. Ливо играл со многими нашими ребятами, завоёвывал Кубок Колдера в Американской хоккейной лиге. Он многих знает, его многие знают. Будет интересно посмотреть на Ливо в составе «Авангарда», – цитирует Шарипзянова «Матч ТВ».

Напомним, ранее 33-летний Ливо покинул «Трактор», с которым подписал контракт летом 2025 года. По итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. На счету Ливо 69 (29+40) очков в 67 матчах.

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