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«Миннесота» подписала шестилетний контракт с нападающим Майклом Маккэрроном

«Миннесота» подписала шестилетний контракт с нападающим Майклом Маккэрроном
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«Миннесота Уайлд» подписала шестилетний контракт с нападающим Майклом Маккэрроном на общую сумму $ 20 млн (с кэпхитом $ 3,33 млн), который начнет действовать в сезоне-2026/2027 и продлится до сезона-2031/2032.

31-летний Маккэррон провёл 20 игр регулярного сезона за «Миннесоту» после перехода из «Нэшвилла» и набрал пять очков — три гола, две результативные передачи. В этом сезоне форвард провёл 79 игр за «Нэшвилл Предаторз» и «Миннесоту», набрав 17 очков — восемь голов, девять результативных передач), 93 минуты штрафа и выиграв 522 из 994 вбрасываний (52,5%), а также установив личные рекорды по броскам в створ ворот (109), силовым приёмам (205), заблокированным броскам (77) и игровому времени (14.02) за встречу. Маккэррон также сыграл во всех 11 матчах «Миннесоты» в плей-офф, набрав четыре очка — два гола, две результативные передачи.

Маккэррон провёл 381 игру за девять сезонов в НХЛ, выступая за «Монреаль Канадиенс», «Нэшвилл» и «Миннесоту», набрав в общей сложности 79 очков (36 голов, 43 результативные передачи), 515 штрафных минут, 463 броска по воротам и 884 силовых приёма.

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