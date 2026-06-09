Леонид Вайсфельд оценил изменения в правилах в новом сезоне КХЛ

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался об изменениях в правилах игры в хоккей в КХЛ со следующего сезона. Отдельно эксперт выделил правило, согласно которому при видеопросмотре на предмет пересечения шайбой линии ворот одновременно будет проверяться и возможная блокировка голкипера. Согласно другому изменению правил, если хоккеист потерял шлем, подобрал его, надел и продолжил игру, ему больше не будет выписываться малый штраф.

«Это изменение логичное, так как дискуссия идёт уже давно. Если вы уже смотрите пересечение линии ворот, то посмотрите уже и ситуацию на предмет атаки вратаря. Потому что доходит до такого, что просматривают на один спорный момент — гол засчитывают, потом — на другой запрос — и его отменяют. Это не очень хорошо смотрится.

Правило с потерей шлема? С моей точки зрения, это логично — хоккеист же не принимает участие в игре без шлема, а восстановил экипировку. Одно дело — поднять шлем и надеть его на голову, что сделать легко. Если же шлем надо застегнуть, то нужно снять перчатку. По идее, хоккеист не имеет права играть с расстёгнутым шлемом», — цитирует Вайсфельда ТАСС.