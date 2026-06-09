Быков: будет подвиг, если «Локомотив» сможет вновь взять Кубок Гагарина с новым тренером

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил работу руководства «Локомотива». В сезоне‑2024/2025 «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина под руководством Игоря Никитина, в минувшем сезоне – при Бобе Хартли. Ранее клуб объявил о назначении на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова.

«Если «Локомотив» сможет в третий раз подряд взять Кубок Гагарина с новым тренером, то это будет подвиг, уникальный результат! И тут стоит отметить заслугу руководства ярославского хоккейного клуба, которое проводит отличную плановую работу как с первой командой, так и в плане общего развития «Локомотива», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».