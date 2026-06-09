Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Быков: будет подвиг, если «Локомотив» сможет вновь взять Кубок Гагарина с новым тренером

Быков: будет подвиг, если «Локомотив» сможет вновь взять Кубок Гагарина с новым тренером
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил работу руководства «Локомотива». В сезоне‑2024/2025 «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина под руководством Игоря Никитина, в минувшем сезоне – при Бобе Хартли. Ранее клуб объявил о назначении на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова.

«Если «Локомотив» сможет в третий раз подряд взять Кубок Гагарина с новым тренером, то это будет подвиг, уникальный результат! И тут стоит отметить заслугу руководства ярославского хоккейного клуба, которое проводит отличную плановую работу как с первой командой, так и в плане общего развития «Локомотива», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Дмитрий Квартальнов вернулся в «Локомотив». Этого шага ждали давно
Дмитрий Квартальнов вернулся в «Локомотив». Этого шага ждали давно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android