Агент Ливо: Джош едет в «Авангард» за Кубком Гагарина

Агент Иван Ботев, представляющий интересы Джоша Ливо, высказался о переходе нападающего в «Авангард».

«Мы надеемся, что Джош будет показывать тот хоккей, который он демонстрировал и в Северной Америке, и в Уфе. Его знают тренеры – и Ги Буше, и Рафаэль Рише. Он едет за Кубком Гагарина в Омск, и надеемся, что «Авангард» станет чемпионом в следующем сезоне. Мы благодарны руководству «Авангарда» и тренерам, что они верят в Джоша, и надо будет привезти кубок в Омск», – цитирует Ботева «РБ Спорт».

Напомним, ранее 33-летний Ливо покинул «Трактор», с которым подписал контракт летом 2025 года. По итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. На счету Ливо 69 (29+40) очков в 67 матчах.