Плющев высказался о переходе Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о переходе 39-летнего форварда Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев» из минского «Динамо».

«Раз его пригласили и раз ему будут платить деньги, значит, наверное, на него рассчитывают. Он квалифицированный игрок, который имеет опыт борьбы за Кубок Гагарина. Да и по возрасту он уже давно изжил юность и отрочество. Поэтому на него рассчитывают в какой-то области и верят, что он поможет команде. Тут нужно понимать, что каждый тренер подбирает игроков по своей структуре и под свою систему. Поэтому я пока не знаю, что тут обсуждать. Я же не знаю, что Козлов захочет видеть от Шипачёва на площадке и в раздевалке», – цитирует Плющева Legalbet.