Агент Никиты Гусева высказался относительно будущей карьеры своего клиента в КХЛ

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, рассказал о ходе переговоров по новому контракту хоккеиста с клубами Континентальной хоккейной лиги. 31 мая у Гусева завершился контракт с московским «Динамо», за которое он выступал с 2023 года.

«По Никите Гусеву идёт переговорный процесс», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем регулярном чемпионате 33-летний нападающий провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.