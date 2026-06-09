«Лос-Анджелес» назначил Питера Лавиолетта на должность главного тренера

«Лос-Анджелес Кингз» официально сообщил о назначении Питера Лавиолетта на должность главного тренера. 61-летний специалист сменил Ди Джей Смита, который временно возглавил команду после увольнения Джима Хиллера 1 марта.

Ранее Лавиолетт возглавлял ряд клубов НХЛ, а также сборную США. Предыдущим местом работы специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс». Специалист взял Кубок Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» в 2006 году, а также работал с «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфией Флайерз», «Нэшвилл Предаторз», «Вашингтон Кэпиталз».

За «Лос-Анджелес» выступают двое российских хоккеистов — Андрей Кузьменко и Артемий Панарин. В минувшем сезоне «Кингз» в первом раунде плей-офф НХЛ проиграли «Колорадо Эвеланш» со счётом 0-4 в серии.