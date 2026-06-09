Белозёров — о тренере Гришине: если ты сделал что-то не так, могут быть последствия

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров поделился мнением о главном тренере клуба Игоре Гришине.

– Есть мнение, что Гришин – мягкий тренер. Так ли это?

– Не стал бы так говорить. Нет-нет, но Игорь Владимирович может повысить голос и высказать своё мнение по поводу отдельного эпизода. К тому же если ты сделал что-то не так, то могут быть последствия. При этом Игорь Владимирович – справедливый тренер, поэтому он не будет просто применять санкции к игрокам. Всё оценивается строго по игровым действиям. Не выполняешь задачу – ты не играешь, выполняешь – всё у тебя будет хорошо. Ошибки же у всех есть, были и будут – без них невозможно обойтись. Если бы их не было, то каждый матч завершался бы со счётом 0:0, – цитирует Белозёрова «Бизнес Online».