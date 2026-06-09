Ротенберг — о рейтинге ИИХФ: Россия заслуженно на первом месте — у нас больше всех медалей

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что Россия заслуженно лидирует в рейтинге ИИХФ. В активе национальной команды 5510 очков, она опережает идущую следом Швейцарию (5335), но идёт вне зачёта с 2022 года из-за отстранения от международных турниров под эгидой ИИХФ. Из-за особенностей начисления баллов Россия каждый год получает в рейтинге ту сумму, которую заработала за 2022-й. Тогда команда играла в финале Олимпиады.

«Мы заслуженно на первом месте. Мы очень много работали, чтобы быть на этой строчке рейтинга. Да, не каждый раз нам удавалось стать чемпионами мира. Но мы выиграли юношескую Олимпиаду, выиграли Олимпиаду в 2018 году. В целом у нас больше всех медалей, поэтому сейчас мы на заслуженном первом месте. Будем дальше стремиться удерживать эту позицию», – цитирует Ротенберга «РИА Новости».