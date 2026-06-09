Ессе Пульюярви потерял золотую медаль чемпионата мира в одном из баров Хельсинки

Нападающий сборной Финляндии Ессе Пульюярви заявил, что потерял золотую медаль чемпионата мира в одном из караоке-баров Хельсинки.

«Медаль была выставлена ​​на всеобщее обозрение в одном из баров Хельсинки. Людям разрешали её посмотреть, но медаль мне так и не вернули.

На самом деле, она не представляет никакой ценности ни для кого, кроме тех, кто её выиграл… Я предложу тому, кто её вернёт, мороженое, кофе с булочкой или даже и то и другое, если получу её обратно», — цитирует Пульюярви Iltalehti.

Эта награда стала третьей золотой медалью в международной карьере Пульюярви. Также он становился победителем юниорского и молодёжного чемпионатов мира в 2016 году.