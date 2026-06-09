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Кожевников — о Шипачёве в «Салавате»: он будет дядька-тренер, держать команду в тонусе

Кожевников — о Шипачёве в «Салавате»: он будет дядька-тренер, держать команду в тонусе
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о переходе 39-летнего форварда Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев» из минского «Динамо».

«Вадим – выдающийся игрок, попал к хорошему тренеру в хорошую команду. В команде полно молодёжи, которая играет на неплохом уровне. Шипачёв будет для них хорошим помощником в воспитании молодых игроков. Вадим будет дядька-тренер, в паре с Паниным они станут держать команду в тонусе. Шипачёв – великий игрок, лучший в России сейчас наряду с Радуловым», – цитирует Кожевникова Metaratings.ru.

Отметим, Шипачёв является рекордсменом КХЛ по сыгранным матчам (1134), набранным очкам (1027) и голевым передачам (706). В составе сборной России форвард становился олимпийским чемпионом (2018), серебряным призёром Олимпиады (2022) и чемпионом мира (2014).

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