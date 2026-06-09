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Двукратный обладатель Кубка Гагарина высказался об адаптации Ливо к игре «Авангарда»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина высказался об адаптации Ливо к игре «Авангарда»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о переходе нападающего Джоша Ливо в «Авангард».

«Это игрок, который забивает голы и здорово играет в большинстве. Если требования главного тренера будет выполнять, то проявит себя. Для «Авангарда» будет стоять задача грамотно интегрировать Джоша в свою систему и привить те требования, за счёт которых играет команда Буше – скорость и агрессия.

Назвал бы сейчас Ливо подходящим игроком для системы Буше? Сложно сказать. «Трактор» и «Cалават Юлаев» играли в разном стиле. Здесь, думаю, Ливо не будет сложно, потому что «Авангард» действует в североамериканском стиле. Думаю, что ему этот стиль игры понятен. Потребуется время, конечно, чтобы выполнять то, что требуется до мелочей, но, думаю, что у игроков такого класса адаптация быстро происходит», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

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