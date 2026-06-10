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«Сейчас сложно что-либо предсказать». Тренер «Каролины» Бриндамор — о 4-м матче финала КС

«Сейчас сложно что-либо предсказать». Тренер «Каролины» Бриндамор — о 4-м матче финала КС
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался перед четвёртой встречей финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждый матч начинается с чистого листа, поэтому я не знаю, каким он получится. Это может быть игра без заброшенных шайб, а может получиться настоящий голевой фестиваль. Сейчас сложно что-либо предсказать. Но меня радует одно: наша команда умеет подстраиваться под любой сценарий. Если матч будет закрытым и осторожным — мы готовы к этому. Если игра получится результативной и открытой — мы тоже способны действовать эффективно в таких условиях», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии — 2-1 в пользу «Вегаса».

Четвёртый матч финала Кубка Стэнли пройдёт в американском Парадайсе сегодня, 10 июня. Начало — в 3:00 мск.

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