«Сейчас сложно что-либо предсказать». Тренер «Каролины» Бриндамор — о 4-м матче финала КС

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался перед четвёртой встречей финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Каждый матч начинается с чистого листа, поэтому я не знаю, каким он получится. Это может быть игра без заброшенных шайб, а может получиться настоящий голевой фестиваль. Сейчас сложно что-либо предсказать. Но меня радует одно: наша команда умеет подстраиваться под любой сценарий. Если матч будет закрытым и осторожным — мы готовы к этому. Если игра получится результативной и открытой — мы тоже способны действовать эффективно в таких условиях», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии — 2-1 в пользу «Вегаса».

Четвёртый матч финала Кубка Стэнли пройдёт в американском Парадайсе сегодня, 10 июня. Начало — в 3:00 мск.