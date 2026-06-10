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«Честно говоря, не знаю, чего ожидать». Форвард «Каролины» Холл — о 4-м матче финала КС

«Честно говоря, не знаю, чего ожидать». Форвард «Каролины» Холл — о 4-м матче финала КС
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Форвард «Каролины Харрикейнз» Тейлор Холл высказался перед четвёртой встречей финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1-й период
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22    

«Честно говоря, не знаю, чего ожидать. Перед прошлой игрой мне казалось, что из-за перелётов и того, насколько напряжёнными получились предыдущие встречи, мы увидим более медленный и менее жёсткий хоккей. Но всё вышло совсем иначе. Соперник с самого начала действовал очень агрессивно, особенно после того, как проиграл второй матч серии при тех обстоятельствах.

Одна игра не обязательно влияет на следующую. Каждый матч живёт своей жизнью и становится отдельным событием. Поэтому нужно быть готовым к любому развитию событий», — приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии — 2-1 в пользу «Вегаса».

Четвёртая встреча финала Кубка Стэнли пройдёт в американском Парадайсе сегодня, 10 июня. Начало — в 3:00 мск.

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