«Честно говоря, не знаю, чего ожидать». Форвард «Каролины» Холл — о 4-м матче финала КС

Форвард «Каролины Харрикейнз» Тейлор Холл высказался перед четвёртой встречей финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».
«Честно говоря, не знаю, чего ожидать. Перед прошлой игрой мне казалось, что из-за перелётов и того, насколько напряжёнными получились предыдущие встречи, мы увидим более медленный и менее жёсткий хоккей. Но всё вышло совсем иначе. Соперник с самого начала действовал очень агрессивно, особенно после того, как проиграл второй матч серии при тех обстоятельствах.
Одна игра не обязательно влияет на следующую. Каждый матч живёт своей жизнью и становится отдельным событием. Поэтому нужно быть готовым к любому развитию событий», — приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.
Счёт в серии — 2-1 в пользу «Вегаса».
Четвёртая встреча финала Кубка Стэнли пройдёт в американском Парадайсе сегодня, 10 июня. Начало — в 3:00 мск.
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