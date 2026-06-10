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Ландеског первым в истории получил «Билл Мастертон Трофи» и приз Марка Мессье

Ландеског первым в истории получил «Билл Мастертон Трофи» и приз Марка Мессье
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског стал обладателем сразу двух наград по итогам сезона-2025/2026: «Билл Мастертон Трофи» и «Марк Мессье Лидершип Эворд». Ландеског стал первым игроком в истории НХЛ, завоевавшим обе эти награды за карьеру, и соответственно первым, кто получил их в течение одного сезона. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Билл Мастертон Трофи» вручается хоккеистам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. Обладателем «Марк Мессье Лидершип Эворд» становится игрок, который демонстрирует выдающиеся лидерские качества в своей команде — как на льду, так и за его пределами, а также играет значимую роль в популяризации хоккея в своем сообществе.

33-летний Ландеског перенёс две операции на колене в 2022 и 2023 годах, из-за чего пропустил сезон-2022/2023, сезон-2023/2024 и регулярный чемпионат — 2024/2025, вернувшись в плей-офф 2025 года. Помимо восстановления после операций на колене, Ландеског в сезоне-2025/2026 дважды пропускал игры из-за травм. Вне льда Ландеског принимал участие в нескольких благотворительных проектах и оказывал поддержку местным фондам.

В сезоне-2025/2026 капитан «Эвеланш» набрал 35 (14+21) очков в 60 матчах регулярного чемпионата и добавил к ним 11 (6+5) в 13 играх Кубка Стэнли.

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