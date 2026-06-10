«Каролина» установила рекорд клуба по скорости двух голов на старте матча плей-офф

В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». На момент публикации счёт в первом периоде — 2:1 в пользу гостей.

Нападающие гостей Логан Стэнковен и Джексон Блейк отличились в первые 3 минуты 28 секунд стартового периода. Это второй самый быстрый дубль голов «Каролины» на старте матча плей-офф в истории клуба. Быстрее команда забивала только в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли-2024 (3:13).

Стэнковен набрал 15 очков в плей-офф (11 голов+4 передачи), у Блейка на счету 18 очков (6+12).