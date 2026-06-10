«Каролина» установила рекорд клуба по скорости двух голов на старте матча плей-офф
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В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». На момент публикации счёт в первом периоде — 2:1 в пользу гостей.
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06 0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28 1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22 1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)
Нападающие гостей Логан Стэнковен и Джексон Блейк отличились в первые 3 минуты 28 секунд стартового периода. Это второй самый быстрый дубль голов «Каролины» на старте матча плей-офф в истории клуба. Быстрее команда забивала только в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли-2024 (3:13).
Стэнковен набрал 15 очков в плей-офф (11 голов+4 передачи), у Блейка на счету 18 очков (6+12).
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