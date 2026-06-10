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Вратарь «Каролины» установил редчайшее достижение финалов КС, покорявшееся Василевскому

Вратарь «Каролины» установил редчайшее достижение финалов КС, покорявшееся Василевскому
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Вратарь «Каролина Харрикейнз» Брэндон Басси вошёл в историю Кубка Стэнли после того, как вышел на лёд в четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Вегас Голден Найтс», который проходит в эти минуты в американском Парадайсе. На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей из Роли.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
3 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Басси стал одним из трёх голкиперов с момента перехода лиги к современному формату в 1967 году, кто дебютировал в стартовом составе плей-офф именно по ходу финальной серии. До этого момента ворота команды защищал Фредерик Андерсен, но после третьей встречи, где он пропустил четыре шайбы, его оставили вне заявки.

Ранее аналогичное достижение покорилось россиянину Андрею Василевскому (четвёртая игра финала Кубка Стэнли-2015 за «Тампа-Бэй Лайтнинг») и финну Юсси Маркканену (вторая игра финала турнира в 2006-м за «Эдмонтон Ойлерз»).

Для самого Басси этот розыгрыш плей-офф является первым в карьере. Большую часть профессиональной карьеры 27-летний хоккеист провёл в АХЛ.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
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