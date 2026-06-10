Капитан «Каролины» Стаал установил уникальный рекорд НХЛ в финале Кубка Стэнли

В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». На момент публикации идёт перерыв после первого периода, счёт в противостоянии — 3:1 в пользу гостей. Третью шайбу забросил канадский форвард «ураганов» Джордан Стаал.

37-летний Стаал стал первым капитаном в истории НХЛ, забившим гол в каждой из первых четырех игр финальной серии Кубка Стэнли.

Всего на счету канадского нападающего 10 очков (6 голов+4 передачи) в текущем плей-офф.

После трёх матчей финальной серии Кубка Стэнли впереди «Вегас» (2-1).