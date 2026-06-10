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Форвард «Вегаса» Хауден стал частью исторического рекорда финалов Кубка Стэнли

Форвард «Вегаса» Хауден стал частью исторического рекорда финалов Кубка Стэнли
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В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». На момент публикации счёт после третьего периода — 3:3. Третью шайбу хозяев забросил канадский форвард «рыцарей» Бретт Хауден.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08     3:4 Стаал (Элерс) – 46:32     3:5 Элерс – 59:05    

Хауден сравнял счёт, и это первый случай в истории финалов Кубка Стэнли, когда в четырёх стартовых матчах серии команда в каждом из них отыгрывалась с отставания в несколько шайб и как минимум добивалась ничьей по ходу встречи.

Всего на счету канадского нападающего 18 очков (14 голов+4 передачи) в текущем плей-офф.

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