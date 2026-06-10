Форвард «Вегаса» Хауден стал частью исторического рекорда финалов Кубка Стэнли

В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». На момент публикации счёт после третьего периода — 3:3. Третью шайбу хозяев забросил канадский форвард «рыцарей» Бретт Хауден.

Хауден сравнял счёт, и это первый случай в истории финалов Кубка Стэнли, когда в четырёх стартовых матчах серии команда в каждом из них отыгрывалась с отставания в несколько шайб и как минимум добивалась ничьей по ходу встречи.

Всего на счету канадского нападающего 18 очков (14 голов+4 передачи) в текущем плей-офф.