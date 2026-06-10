Хауден превзошёл Маршессо и стал рекордсменом «Вегаса» в плей-офф

В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». На момент публикации счёт после третьего периода — 3:3. Третью шайбу хозяев забросил канадский форвард «рыцарей» Бретт Хауден.

28-летний Хауден забросил свою 14-ю шайбу в плей-офф Кубка Стэнли-2026 и установил клубный рекорд «Вегас Голден Найтс» по голам за один розыгрыш плей-офф, превзойдя достижение Джонатана Маршессо (13 в 2023 году).

Всего на счету нападающего «Вегас Голден Найтс» 18 очков (14 голов+4 передачи) в текущем плей-офф.