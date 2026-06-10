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Вегас Голден Найтс — Каролина Харрикейнз, результат матча 10 июня 2026, счёт 5:3, 4-й матч финала Кубка Стэнли 2025/2026

«Каролина» обыграла «Вегас» и сравняла счёт в финальной серии. Россияне очков не набрали
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В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08     3:4 Стаал (Элерс) – 46:32     3:5 Элерс – 59:05    

Таким образом, счёт в серии стал равным – 2-2.

В составе победителей шайбы забросили Логан Стэнковен, Джексон Блейк, Николай Элерс и Джордан Стаал (2).

У хозяев голы записали на свой счёт Марк Стоун, Вильям Карлссон и Бретт Хауден.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российские хоккеисты Андрей Свечников, Александр Никишин (оба «Харрикейнз»), Иван Барбашёв и Павел Дорофеев (оба «Голден Найтс») результативными действиями не отметились.

Также в заявку гостей впервые в плей-офф попал российский вратарь Пётр Кочетков, но на льду он так и не появился.

Следующий матч пройдёт 12 июня в Роли.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
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