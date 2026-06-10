«Каролина» обыграла «Вегас» и сравняла счёт в финальной серии. Россияне очков не набрали

В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

Таким образом, счёт в серии стал равным – 2-2.

В составе победителей шайбы забросили Логан Стэнковен, Джексон Блейк, Николай Элерс и Джордан Стаал (2).

У хозяев голы записали на свой счёт Марк Стоун, Вильям Карлссон и Бретт Хауден.

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Российские хоккеисты Андрей Свечников, Александр Никишин (оба «Харрикейнз»), Иван Барбашёв и Павел Дорофеев (оба «Голден Найтс») результативными действиями не отметились.

Также в заявку гостей впервые в плей-офф попал российский вратарь Пётр Кочетков, но на льду он так и не появился.

Следующий матч пройдёт 12 июня в Роли.