Стэнковен обогнал Дорофеева в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026

В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3. Россияне в этом матче очков не набрали.

Канадский форвард «Харрикейнз» Логан Стэнковен забросил свою 11-ю шайбу в плей-офф Кубка Стэнли-2026 и обогнал в гонке снайперов турнира российского нападающего «Вегаса» Павла Дорофеева (10 голов). Лидирует одноклубник Павла ¬ — Бретт Хауден (14).

Всего на счету Дорофеева всего 14 очков (10 голов+4 передачи) в текущем плей-офф.