Марнер стал единоличным лидером в гонке ассистентов Кубка Стэнли сезона-2025/2026
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В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06 0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28 1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22 1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp) 2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22 3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08 3:4 Стаал (Элерс) – 46:32 3:5 Элерс – 59:05
Канадский форвард «Вегаса» Митчелл Марнер набрал одно очко (передача) в данном матче и вышел в единоличные лидеры в гонке ассистентов Кубка Стэнли сезона-2025/2026, обогнав своего одноклубника Джека Айкела. Помимо этого достижения, Марнер является лучшим бомбардиром текущего плей-офф.
Всего на счету нападающего 29 очков (10 голов+19 передач) в 20 матчах Кубка Стэнли – 2025/2026.
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