Марнер стал единоличным лидером в гонке ассистентов Кубка Стэнли сезона-2025/2026

В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

Канадский форвард «Вегаса» Митчелл Марнер набрал одно очко (передача) в данном матче и вышел в единоличные лидеры в гонке ассистентов Кубка Стэнли сезона-2025/2026, обогнав своего одноклубника Джека Айкела. Помимо этого достижения, Марнер является лучшим бомбардиром текущего плей-офф.

Всего на счету нападающего 29 очков (10 голов+19 передач) в 20 матчах Кубка Стэнли – 2025/2026.