Стоун приблизился к Малкину по голам в финалах Кубка Стэнли среди действующих игроков

В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3. Капитан «рыцарей» Марк Стоун забросил первую шайбу своей команды в данном матче.

Для Стоуна это седьмой гол в финалах Кубка Стэнли за карьеру. Больше среди действующих игроков в решающей серии имеют только Брэд Маршан (13), Кори Перри (11), Сэм Райнхарт (10), Евгений Малкин (8) и Онтре Пала (8).

Всего на счету Марка Стоуна 12 очков (7 голов+5 передачи) в текущем плей-офф.