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Результаты матчей финала плей-офф НХЛ на 10 июня 2026 года

Результаты матчей финала плей-офф НХЛ на 10 июня 2026 года
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В ночь на 10 июня прошёл четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат четвёртого матча финала Кубка Стэнли на 10 июня 2026 года:

«Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:5.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08     3:4 Стаал (Элерс) – 46:32     3:5 Элерс – 59:05    

Счёт в серии финала Кубка Стэнли — 2026:
«Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс» — 2-2.

Счёт в парах третьего раунда Кубка Стэнли — 2026:

Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» — 0-4.

Восточная конференция:
«Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс» — 4-1.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», не попавшая в этом сезоне в плей-офф. Розыгрыш Кубка Стэнли завершится в июне 2026 года.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
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