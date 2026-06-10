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10 июня главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол, РПЛ, сборная России по футболу, баскетбол, Единая лига, трансферы

«Каролина» обыграла «Вегас», «Реал» выкупил контракт Моуринью. Главное к утру
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«Каролина Харрикейнз» обыграла «Вегас Голден Найтс» и сравняла счёт в финальной серии Кубка Стэнли, «Бенфика» объявила о выкупе мадридским «Реалом» контракта Жозе Моуринью, сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Каролина» обыграла «Вегас» и сравняла счёт в финальной серии. Россияне очков не набрали.
  2. «Бенфика» объявила о выкупе «Реалом» контракта Моуринью за € 15 млн.
  3. Сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче.
  4. «Локомотив-Кубань» победил «Зенит» и сравнял счёт в серии за третье место Единой лиги.
  5. Премия «Лучший молодой футболист России». Места с пятого по восьмое.
  6. Ландеског первым в истории получил «Билл Мастертон Трофи» и приз Марка Мессье.
  7. Сборная Аргентины разгромила команду Исландии в товарищеском матче. Месси забил.
  8. Капитан «Каролины» Стаал установил уникальный рекорд НХЛ в финале Кубка Стэнли.
  9. Вратарь «Каролины» установил редчайшее достижение финалов КС, покорявшееся Василевскому.
  10. «Лос-Анджелес» назначил Питера Лавиолетта на должность главного тренера.
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