«Каролина» обыграла «Вегас», «Реал» выкупил контракт Моуринью. Главное к утру
«Каролина Харрикейнз» обыграла «Вегас Голден Найтс» и сравняла счёт в финальной серии Кубка Стэнли, «Бенфика» объявила о выкупе мадридским «Реалом» контракта Жозе Моуринью, сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Каролина» обыграла «Вегас» и сравняла счёт в финальной серии. Россияне очков не набрали.
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