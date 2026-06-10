«Каролина» обыграла «Вегас», «Реал» выкупил контракт Моуринью. Главное к утру

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Вегас Голден Найтс» и сравняла счёт в финальной серии Кубка Стэнли, «Бенфика» объявила о выкупе мадридским «Реалом» контракта Жозе Моуринью, сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».