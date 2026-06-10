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«Безумная серия». Капитан «Каролины» высказался о победе над «Вегасом» в четвёртой игре

«Безумная серия». Капитан «Каролины» высказался о победе над «Вегасом» в четвёртой игре
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Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал прокомментировал победу в четвёртом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» (5:3, 2-2).

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08     3:4 Стаал (Элерс) – 46:32     3:5 Элерс – 59:05    

«Это безумная серия, не правда ли? Я имею в виду, в ней много эмоций, много взлётов и падений. Сегодня я горд тем, как мы провели третий период. Второй период у нас, очевидно, сложился не лучшим образом, и игра снова шла с переменным успехом. В третьем периоде мы придерживались того, что хотели делать. Мы сохраняли терпение и нашли способ забить. Я думаю, мы отлично справились, просто борясь за шайбу и не давая ей попасть в наши ворота. Наш вратарь Брэндон Басси сыграл в этом огромную роль. Это была захватывающая игра», — цитирует Стаала пресс-служба клуба.

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