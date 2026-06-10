«Он нас просто убивает». Торторелла — об игре 37-летнего форварда «Каролины» Стаала

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высказался об игре капитана «Каролины Харрикейнз» Джордана Стаала в финальной серии Кубка Стэнли. 37-летний нападающий оформил дубль в четвёртом матче (5:3), а за финальную серию забросил уже пять шайб.

«Он нас просто убивает на нашем пятачке. Нам нужно лучше работать в зоне перед своими воротами. Он крупный мужчина и хороший игрок. Это его стихия. Нам просто нужно лучше работать. Мы должны быть сильнее и должны выигрывать эту борьбу перед воротами», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

37-летний Стаал — третий по возрасту игрок, забивший два гола в финале Кубка Стэнли, уступая только Марку Рекки (43) и Игорю Ларионову (41).