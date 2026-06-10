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«Он нас просто убивает». Торторелла — об игре 37-летнего форварда «Каролины» Стаала

«Он нас просто убивает». Торторелла — об игре 37-летнего форварда «Каролины» Стаала
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высказался об игре капитана «Каролины Харрикейнз» Джордана Стаала в финальной серии Кубка Стэнли. 37-летний нападающий оформил дубль в четвёртом матче (5:3), а за финальную серию забросил уже пять шайб.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08     3:4 Стаал (Элерс) – 46:32     3:5 Элерс – 59:05    

«Он нас просто убивает на нашем пятачке. Нам нужно лучше работать в зоне перед своими воротами. Он крупный мужчина и хороший игрок. Это его стихия. Нам просто нужно лучше работать. Мы должны быть сильнее и должны выигрывать эту борьбу перед воротами», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

37-летний Стаал — третий по возрасту игрок, забивший два гола в финале Кубка Стэнли, уступая только Марку Рекки (43) и Игорю Ларионову (41).

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