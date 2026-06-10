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Форвард «Каролины» — о Джордане Стаале: он играет так, будто это его последняя игра

Форвард «Каролины» — о Джордане Стаале: он играет так, будто это его последняя игра
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джексон Блейк высказался об игре капитана «ураганов» Джордана Стаала, который стал автором победного дубля в четвёртом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» (5:3, 2-2). 37-летний форвард забросил уже пять шайб в четырёх матчах финала Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08     3:4 Стаал (Элерс) – 46:32     3:5 Элерс – 59:05    

«Если честно, он настоящий боец. Он делает всё, и, я думаю, дело в том, как сильно он хочет победить. Мы все очень хотим победить, но он играет так, будто это его последняя игра, настолько хорошо он играет.

Он делает всё, и за этим очень интересно наблюдать. Я думаю, именно этого вы хотите от своего капитана. Он сделал для нас так много хорошего. Он так хорош в обороне, забивает каждый вечер, выигрывает вбрасывания, играет в меньшинстве, в большинстве. Что бы вы ни назвали, он делает всё. Он особенный, и за ним очень интересно наблюдать», — цитирует Блейка пресс-служба клуба.

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