Форвард «Каролины» — о Джордане Стаале: он играет так, будто это его последняя игра

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джексон Блейк высказался об игре капитана «ураганов» Джордана Стаала, который стал автором победного дубля в четвёртом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» (5:3, 2-2). 37-летний форвард забросил уже пять шайб в четырёх матчах финала Кубка Стэнли.

«Если честно, он настоящий боец. Он делает всё, и, я думаю, дело в том, как сильно он хочет победить. Мы все очень хотим победить, но он играет так, будто это его последняя игра, настолько хорошо он играет.

Он делает всё, и за этим очень интересно наблюдать. Я думаю, именно этого вы хотите от своего капитана. Он сделал для нас так много хорошего. Он так хорош в обороне, забивает каждый вечер, выигрывает вбрасывания, играет в меньшинстве, в большинстве. Что бы вы ни назвали, он делает всё. Он особенный, и за ним очень интересно наблюдать», — цитирует Блейка пресс-служба клуба.