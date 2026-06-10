Форвард «Каролины» — о Джордане Стаале: он играет так, будто это его последняя игра

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джексон Блейк высказался об игре капитана «ураганов» Джордана Стаала, который стал автором победного дубля в четвёртом матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» (5:3, 2-2). 37-летний форвард забросил уже пять шайб в четырёх матчах финала Кубка Стэнли.
«Если честно, он настоящий боец. Он делает всё, и, я думаю, дело в том, как сильно он хочет победить. Мы все очень хотим победить, но он играет так, будто это его последняя игра, настолько хорошо он играет.
Он делает всё, и за этим очень интересно наблюдать. Я думаю, именно этого вы хотите от своего капитана. Он сделал для нас так много хорошего. Он так хорош в обороне, забивает каждый вечер, выигрывает вбрасывания, играет в меньшинстве, в большинстве. Что бы вы ни назвали, он делает всё. Он особенный, и за ним очень интересно наблюдать», — цитирует Блейка пресс-служба клуба.
- 10 июня 2026
-
09:35
-
09:15
-
09:05
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:46
-
07:41
-
06:49
-
06:29
-
05:54
-
05:23
-
05:14
-
04:21
-
04:12
-
03:53
-
02:45
-
02:06
-
01:34
-
00:00
- 9 июня 2026
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:15
-
21:50
-
21:40
-
21:13
-
20:45
-
20:20
-
20:00
-
19:30
-
18:50
-
18:25
-
18:00