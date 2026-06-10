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«Сибирь» представила тренерский штаб на сезон-2026/2027

«Сибирь» представила тренерский штаб на сезон-2026/2027
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Сформирован тренерский штаб хоккейного клуба «Сибирь» на следующий сезон-2026/2027. Главным тренером остался Ярослав Люзенков.

Ассистентами главного тренера стали Алексей Кривченков, Альберт Лещёв и Дмитрий Субботин. Тренер вратарей — Егор Подомацкий. За физическую и функциональную подготовку будут отвечать Дмитрий Попов и Ираклий Наскидашвили. Видеотренеры — Олег Куликов и Игнат Савенок.

Тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко и видеотренер Никита Капкайкин покинули клуб.

В прошлом сезоне новосибирский клуб сумел пробиться в число участников плей-офф, заняв восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде «Сибирь» уступила «Металлургу» в пяти матчах.

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