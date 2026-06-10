«Соперник не заслужил победный гол». Торторелла — о поражении от «Каролины» в 4-м матче

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:5, 2-2). «Ураганы» забили победный гол в середине третьего периода после многочисленных ошибок защитников «Вегаса».

«Больше всего меня расстраивает то, что соперник не заслужил свой победный гол. Дело не столько в изначальной потере шайбы и великолепном сейве Картера Харта, сколько в том, что сразу после этого мы совершаем ещё одну ошибку и теряем игрока перед воротами. Вот так легко и просто. Мне это очень не понравилось.

Мы забудем об этом поражении. Мы упорно работали, чтобы вернуться в эту игру. И я думаю, что у нас был действительно хороший третий период, мы попали в штангу. Но мы не смогли довести дело до конца. Поэтому нам нужно забыть об этом матче и подготовиться к следующей игре», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

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