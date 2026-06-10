Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Соперник не заслужил победный гол». Торторелла — о поражении от «Каролины» в 4-м матче

«Соперник не заслужил победный гол». Торторелла — о поражении от «Каролины» в 4-м матче
Комментарии

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:5, 2-2). «Ураганы» забили победный гол в середине третьего периода после многочисленных ошибок защитников «Вегаса».

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08     3:4 Стаал (Элерс) – 46:32     3:5 Элерс – 59:05    

«Больше всего меня расстраивает то, что соперник не заслужил свой победный гол. Дело не столько в изначальной потере шайбы и великолепном сейве Картера Харта, сколько в том, что сразу после этого мы совершаем ещё одну ошибку и теряем игрока перед воротами. Вот так легко и просто. Мне это очень не понравилось.

Мы забудем об этом поражении. Мы упорно работали, чтобы вернуться в эту игру. И я думаю, что у нас был действительно хороший третий период, мы попали в штангу. Но мы не смогли довести дело до конца. Поэтому нам нужно забыть об этом матче и подготовиться к следующей игре», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Материалы по теме
Безумный финал НХЛ продолжает удивлять! «Каролина» не допустила конфуза и сравняла счёт
Видео
Безумный финал НХЛ продолжает удивлять! «Каролина» не допустила конфуза и сравняла счёт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android