Бриндамор: в серии с «Вегасом» происходят вещи, которых я раньше никогда не видел
Поделиться
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о победе в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:3, 2-2) и оценил победный гол Джордана Стаала в середине третьего периода после серии ошибок защитников «Вегаса».
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06 0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28 1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22 1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp) 2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22 3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08 3:4 Стаал (Элерс) – 46:32 3:5 Элерс – 59:05
«Опять эти взлёты и падения. Видишь Джарвиса совсем одного перед воротами и думаешь: «Окей». Не знаю, отразил ли вратарь шайбу и что именно произошло, но он упустил голевой шанс. Так что ты думаешь: «Ах!», а потом мы получаем шайбу обратно, и Стаал забивает гол. Честно говоря, вот что безумно в этой серии. Она просто очень непредсказуема. Происходят вещи, которых я раньше никогда не видел. Это просто безумие», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2026
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:05
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:46
-
07:41
-
06:49
-
06:29
-
05:54
-
05:23
-
05:14
-
04:21
-
04:12
-
03:53
-
02:45
-
02:06
-
01:34
-
00:00
- 9 июня 2026
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:15
-
21:50
-
21:40
-
21:13
-
20:45
-
20:20
-
20:00