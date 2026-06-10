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Бриндамор: в серии с «Вегасом» происходят вещи, которых я раньше никогда не видел

Бриндамор: в серии с «Вегасом» происходят вещи, которых я раньше никогда не видел
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о победе в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:3, 2-2) и оценил победный гол Джордана Стаала в середине третьего периода после серии ошибок защитников «Вегаса».

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08     3:4 Стаал (Элерс) – 46:32     3:5 Элерс – 59:05    

«Опять эти взлёты и падения. Видишь Джарвиса совсем одного перед воротами и думаешь: «Окей». Не знаю, отразил ли вратарь шайбу и что именно произошло, но он упустил голевой шанс. Так что ты думаешь: «Ах!», а потом мы получаем шайбу обратно, и Стаал забивает гол. Честно говоря, вот что безумно в этой серии. Она просто очень непредсказуема. Происходят вещи, которых я раньше никогда не видел. Это просто безумие», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

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