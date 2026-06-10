Бриндамор: в серии с «Вегасом» происходят вещи, которых я раньше никогда не видел

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о победе в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:3, 2-2) и оценил победный гол Джордана Стаала в середине третьего периода после серии ошибок защитников «Вегаса».

«Опять эти взлёты и падения. Видишь Джарвиса совсем одного перед воротами и думаешь: «Окей». Не знаю, отразил ли вратарь шайбу и что именно произошло, но он упустил голевой шанс. Так что ты думаешь: «Ах!», а потом мы получаем шайбу обратно, и Стаал забивает гол. Честно говоря, вот что безумно в этой серии. Она просто очень непредсказуема. Происходят вещи, которых я раньше никогда не видел. Это просто безумие», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.