Вратарь «Вегаса» Картер Харт стал автором уникального антирекорда в истории НХЛ
Поделиться
Голкипер «Вегас Голден Найтс» Картер Харт пропустил четыре шайбы в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:5, 2-2). Канадский голкипер стал автором антирекорда в истории НХЛ.
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06 0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28 1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22 1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp) 2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22 3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08 3:4 Стаал (Элерс) – 46:32 3:5 Элерс – 59:05
Харт пропускал по четыре шайбы в каждой из первых четырёх игр финальной серии, чего не делал ещё ни один голкипер в истории Национальной хоккейной лиги. В первом матче «Вегас» одержал победу со счётом 5:4. Вторая встреча завершилась победой «Каролины» со счётом 4:3 в овертайме. Третий матч вновь выиграли «золотые рыцари» со счётом 5:4 во втором овертайме.
Харт дебютировал за «Вегас» в середине прошедшего регулярного сезона, вернувшись в НХЛ спустя два сезона, пропущенных из-за обвинений в сексуальном насилии.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2026
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:05
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:46
-
07:41
-
06:49
-
06:29
-
05:54
-
05:23
-
05:14
-
04:21
-
04:12
-
03:53
-
02:45
-
02:06
-
01:34
-
00:00
- 9 июня 2026
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:15
-
21:50
-
21:40
-
21:13
-
20:45
-
20:20
-
20:00