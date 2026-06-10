Вратарь «Вегаса» Картер Харт стал автором уникального антирекорда в истории НХЛ

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Картер Харт пропустил четыре шайбы в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:5, 2-2). Канадский голкипер стал автором антирекорда в истории НХЛ.

Харт пропускал по четыре шайбы в каждой из первых четырёх игр финальной серии, чего не делал ещё ни один голкипер в истории Национальной хоккейной лиги. В первом матче «Вегас» одержал победу со счётом 5:4. Вторая встреча завершилась победой «Каролины» со счётом 4:3 в овертайме. Третий матч вновь выиграли «золотые рыцари» со счётом 5:4 во втором овертайме.

Харт дебютировал за «Вегас» в середине прошедшего регулярного сезона, вернувшись в НХЛ спустя два сезона, пропущенных из-за обвинений в сексуальном насилии.