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Вратарь «Вегаса» Картер Харт стал автором уникального антирекорда в истории НХЛ

Вратарь «Вегаса» Картер Харт стал автором уникального антирекорда в истории НХЛ
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Голкипер «Вегас Голден Найтс» Картер Харт пропустил четыре шайбы в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:5, 2-2). Канадский голкипер стал автором антирекорда в истории НХЛ.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08     3:4 Стаал (Элерс) – 46:32     3:5 Элерс – 59:05    

Харт пропускал по четыре шайбы в каждой из первых четырёх игр финальной серии, чего не делал ещё ни один голкипер в истории Национальной хоккейной лиги. В первом матче «Вегас» одержал победу со счётом 5:4. Вторая встреча завершилась победой «Каролины» со счётом 4:3 в овертайме. Третий матч вновь выиграли «золотые рыцари» со счётом 5:4 во втором овертайме.

Харт дебютировал за «Вегас» в середине прошедшего регулярного сезона, вернувшись в НХЛ спустя два сезона, пропущенных из-за обвинений в сексуальном насилии.

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