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Фамилия Кочеткова будет нанесена на Кубок Стэнли в случае победы «Каролины» в финале

Фамилия Кочеткова будет нанесена на Кубок Стэнли в случае победы «Каролины» в финале
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Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков попал в заявку на четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:3, 2-2). Россиянин был указан в качестве запасного вратаря, основным матч провёл Брэндон Басси.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08     3:4 Стаал (Элерс) – 46:32     3:5 Элерс – 59:05    

Пётр Кочетков не играл за «Каролину» с декабря прошлого года, а количество матчей в сезоне не позволяло ему претендовать на то, чтобы его фамилия оказалась на Кубке Стэнли в случае победы «ураганов». Благодаря попаданию в заявку на матч финальной серии у Кочеткова есть шанс стать обладателем Кубка Стэнли, если «Каролина» его выиграет. В этом случае фамилия россиянина будет нанесена на трофей.

В текущем сезоне Кочетков провёл лишь девять матчей в регулярном чемпионате, пропустив некоторое время из-за травмы и проиграв конкуренцию Басси. В плей-офф россиянин участия не принимал.

Тренерский штаб «Каролины» предоставил отдых основному вратарю Фредерику Андерсену, который не попал в заявку на четвёртый матч серии.

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