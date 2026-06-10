Фамилия Кочеткова будет нанесена на Кубок Стэнли в случае победы «Каролины» в финале

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков попал в заявку на четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:3, 2-2). Россиянин был указан в качестве запасного вратаря, основным матч провёл Брэндон Басси.

Пётр Кочетков не играл за «Каролину» с декабря прошлого года, а количество матчей в сезоне не позволяло ему претендовать на то, чтобы его фамилия оказалась на Кубке Стэнли в случае победы «ураганов». Благодаря попаданию в заявку на матч финальной серии у Кочеткова есть шанс стать обладателем Кубка Стэнли, если «Каролина» его выиграет. В этом случае фамилия россиянина будет нанесена на трофей.

В текущем сезоне Кочетков провёл лишь девять матчей в регулярном чемпионате, пропустив некоторое время из-за травмы и проиграв конкуренцию Басси. В плей-офф россиянин участия не принимал.

Тренерский штаб «Каролины» предоставил отдых основному вратарю Фредерику Андерсену, который не попал в заявку на четвёртый матч серии.