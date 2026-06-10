Марнер — четвёртый игрок НХЛ с 1968 года, набравший 8 очков в своих первых 4 матчах финала
Поделиться
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер отметился результативной передачей в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:5, 2-2). В текущем финале на счету канадца уже восемь набранных очков — три гола и пять передач.
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06 0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28 1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22 1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp) 2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22 3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08 3:4 Стаал (Элерс) – 46:32 3:5 Элерс – 59:05
Марнер стал четвёртым игроком НХЛ с 1968 года, набравшим восемь очков в своих первых четырёх матчах финала Кубка Стэнли. Ранее это удалось сделать Марио Лемье в 1991 году, Брайану Личу в 1994-м и Микко Рантанену в 2022 году.
Ранее Марнер всю карьеру провёл в составе «Торонто Мэйпл Лифс», с которым максимум добирался до второго раунда плей-офф. В текущем плей-офф канадец является лучшим бомбардиром и ассистентом лиги, набрав 29 (10+19) очков в 20 матчах.
Комментарии
- 10 июня 2026
-
12:45
-
12:25
-
12:05
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:05
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:46
-
07:41
-
06:49
-
06:29
-
05:54
-
05:23
-
05:14
-
04:21
-
04:12
-
03:53
-
02:45
-
02:06
-
01:34
-
00:00
- 9 июня 2026
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:15
-
21:50