Марнер — четвёртый игрок НХЛ с 1968 года, набравший 8 очков в своих первых 4 матчах финала

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер отметился результативной передачей в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:5, 2-2). В текущем финале на счету канадца уже восемь набранных очков — три гола и пять передач.

Марнер стал четвёртым игроком НХЛ с 1968 года, набравшим восемь очков в своих первых четырёх матчах финала Кубка Стэнли. Ранее это удалось сделать Марио Лемье в 1991 году, Брайану Личу в 1994-м и Микко Рантанену в 2022 году.

Ранее Марнер всю карьеру провёл в составе «Торонто Мэйпл Лифс», с которым максимум добирался до второго раунда плей-офф. В текущем плей-офф канадец является лучшим бомбардиром и ассистентом лиги, набрав 29 (10+19) очков в 20 матчах.